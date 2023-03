Hemoam faz apelo por doadores após estoque de sangue cair 50%

Para se tornar um doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 a 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal. Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

Manaus/AM - O esvaziamento de doadores nos últimos dias deixou o estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) crítico. O órgão fez um apelo para que os doadores de sangue do tipo O+ e O- comparecerem ao hemocentro para doação.

