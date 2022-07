Guardas municipais fazem treino com arma de choque em Manaus

Manaus/AM - Guardas municipais de Manaus participaram de um curso teórico e prático sobre o uso de armas de choque. Essa segunda turma deve formar mais 37 agentes que estão treinando com dispositivos Spark e Taser.

Os dois instrutores, que são guardas municipais capacitados pela Polícia Federal, realizaram a aula teórica, explicando sobre o uso do equipamento, a aplicabilidade, situações, além da apresentação de material audiovisual representativo do campo prático, e também a parte prática, com tiros em humanoides e também entre os profissionais no tatame.

A experiência proporcionada aos guardas municipais deixou clara a importância de se entender a respeito do uso progressivo da força, iniciando com bastões de mão, spray de pimenta, e somente em caso de necessidade, havendo risco de morte ou ferimento grave, a utilização adequada do equipamento elétrico.