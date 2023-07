Guarda Municipal de Manaus está armada há 9 meses sem incidentes

De acordo com o secretário municipal Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes, do efetivo atual de 386 guardas municipais na capital, 49 estão habilitados para uso da arma de fogo e foram submetidos a etapas de apresentação da documentação, investigação social, avaliação física, exame fisiológico, instrução teórica e prova prática, para que, preferencialmente, empreguem o uso progressivo da força e, apenas em último caso, recorram à letal.

