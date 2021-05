Grupo ignora isolamento e é flagrado tomando banho na Ponta Negra

O acesso ao local é proibido nos fins de semana. O grupo foi repreendido pela polícia e retirado do espaço. A cena foi registrada por moradores dos condomínios e por pessoas que caminhavam no calçadão.

Manaus/AM - Um grupo de populares decidiu infringir as medidas restritivas e ultrapassou a área de isolamento montada na Ponta Negra para se banhar no rio na manhã deste domingo (23).

