Grupo Atem compra Refinaria Isaac Sabbá por US$ 189,5 milhões em Manaus

Manaus/AM - O Grupo Atem anunciou nessa quarta-feira (25) que comprou, por US$ 189,5 milhões, a Refinaria Isaac Sabbá (Reman) e seus ativos logísticos associados, até então detidos 100% pela Petrobras. Com capacidade de processar mais de 46 mil barris de petróleo por dia, a refinaria está localizada em Manaus, na margem esquerda do Rio Negro.

De acordo com o Grupo, o valor da operação foi dividido em US$ 28,4 milhões pagos com a assinatura do contrato e US$ 161,1 milhões, a serem pagos no fechamento da operação.

Fundada pelo empresário Isaac Sabbá, a refinaria foi inaugurada oficialmente em 3 de janeiro de 1957, com a presença do Presidente Juscelino Kubitschek. Em 31 de maio de 1974, foi incorporada ao Sistema Petrobras como Refinaria de Manaus (Reman) e, em 1996, em homenagem ao pioneirismo de seu fundador, rebatizada como Refinaria Isaac Sabbá.

Dentre os produtos lá industrializados, estão principalmente a gasolina e o diesel, além de querosene para aviação, óleos combustíveis, asfalto e gás.

Segundo os acionistas do Grupo Atem, o principal objetivo da compra é o aumento do suprimento de combustíveis e derivados de petróleo e gás para a região de influência da Refinaria, de forma eficiente do ponto de vista logístico e sob condições comerciais isonômicas.

O Grupo Atem é composto por diversas sociedades, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há mais de 20 anos pelos irmãos Dibo, Miquéias e Naidson. Hoje o Grupo Atem está presente em 9 estados com mais de 300 postos franqueados, movimentando um total de mais de 2 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Em nota, a Petrobras informou que a Reman é a segunda refinaria que a empresa anuncia a venda. Em março, A Petrobras anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) e seus ativos logísticos associados, na Bahia, para a Mubadala Capital pelo valor de US$ 1,65 bilhão.