Grace Benayon recebe homenagem da OAB-AM por sua atuação durante pandemia

Visivelmente surpresa pela menção honrosa, a vice-presidente se sentiu honrada e feliz por perceber o carinho em sua gestão em nome do presidente Choy e da Ordem dos Advogados. “Nós sabemos o quanto é importante ser reconhecida e você ter a condição de perceber a importância da sua responsabilidade e da sua contribuição e quando você faz a diferença e ainda receber esse justo reconhecimento, só temos muito o que agradecer e é o que quero fazer”, afirma. A sessão de entregas foi realizada no auditório da sede da OAB-AM, localizada na Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, 2000 - Adrianópolis, zona Centro Sul.

Para o advogado Paulo Sérgio Guimarães de Oliveira, a vice-presidente enfrentou o momento mais difícil que Estado do Amazonas atravessou. “O mandato dela se estendeu por nove meses e durante esse período todo ela falou pelos advogados, batalhou pela sociedade conseguindo oxigênio. Negociando, inclusive, com outros países, remessa de oxigênio para salvar vidas aqui”, relembra o advogado.

De acordo com o presidente, Marcos Choy, foi uma homenagem de reconhecimento pelo trabalho que ela desempenhou. “Nós enfrentamos, especialmente no mês de janeiro de 2021, um dos momentos mais tristes da história da cidade de Manaus e a advocacia também foi atingida. Nós perdemos mais de cem colegas durante a pandemia e a OAB-AM esteve muito presente nesse dia a dia nesse momento difícil para a advocacia e teve na Grace uma presidente muito presente”, explicou o presidente Choy, que a época estava licenciado.

A última sessão aberta de entrega das carteiras da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB AM) aos mais de 45 novos profissionais sob o comando do presidente Marco Aurélio Lima Choy, realizada presencialmente na noite da última quinta-feira (25), foi palco de uma homenagem surpresa organizada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil-Secção Amazonas para a vice-presidente, advogada Grace Benayon, para destacar a atuação dela durante o exercício da presidência, iniciada em janeiro de 2021, no auge da pandemia da Covid-19.

