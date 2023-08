Governo regulariza área em Manaus para construção de novas unidades habitacionais

Manaus/AM - Serão construídas 512 unidades habitacionais na área conhecida como Igarapé da Cachoeira Grande, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta segunda-feira (14). Serão duas quadras habitacionais nas ruas Arthur Bernardes e Kako Caminha, construídas por meio do Programa Amazonas Meu Lar.

A obra integra um termo de contrato de financiamento firmado em 2011 com a Caixa Econômica Federal, cuja parte habitacional não chegou a sair do papel.

De acordo com o secretário da Sedurb, engenheiro civil Marcellus Campêlo, parte das obras previstas no convênio já foi entregue, dentre elas, infraestrutura viária, drenagem, iluminação pública, calçamento, sinalização horizontal, meio-fio, sarjeta, uma Policlínica, um Centro de Psicologia da Polícia Militar, uma quadra poliesportiva e uma área de convivência. A parte habitacional, entretanto, não chegou a sair do papel.

Nesta segunda-feira, o entrave foi resolvido com a publicação no Diário Oficial do Município da Lei na qual a Prefeitura de Manaus está doando os terrenos onde os habitacionais serão construídos.