Governo reassenta mais 192 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000

Manaus/AM - O governador Wilson Lima realizou o reassentamento de mais 192 famílias das comunidades da Sharp e Manaus 2000, beneficiárias do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). O pagamento de R$ 15,7 milhões de indenizações, bônus moradia, auxílio moradia e fundo de comércio integra o “Amazonas Meu Lar”, maior programa habitacional da história do estado.

“Hoje é um dia que me deixa muito feliz porque eu acompanhei por muito tempo o sofrimento de quem mora na Comunidade da Sharp, de quem mora na Manaus 2000, e Deus me deu uma oportunidade de poder transformar a vida de cada um dos que estão aqui. A partir de agora é vida nova, a partir de agora não tem mais gente no alagado na Comunidade da Sharp”, disse o governador nesta quarta-feira (14).

Os pagamentos aconteceram no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques II, bairro Dom Pedro, zona oeste. Participaram do evento de entrega o vice-governador Tadeu de Souza; os vereadores Diego Afonso e Glória Carrate; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campelo; e o diretor-presidente da Superintendência Estadual de Habitação, Jivago Castro.

Com essa oitava etapa de pagamentos, o Governo do Amazonas já contemplou 786 famílias da área de intervenção das obras do Prosamin+, somando R$ 42,3 milhões em recursos já aplicados. Os processos de reassentamento foram iniciados em outubro de 2022 e uma força-tarefa é realizada pelo Estado para que mais famílias sejam beneficiadas nos próximos dias.

“Nós atingimos quase 800 famílias já reassentadas. Vamos cumprir a meta determinada pelo governador Wilson Lima, que essas famílias não residam mais lá a partir do ano que vem”, explicou o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro.