Governo entrega mais de 600 equipamentos para PcDs atendidos no PAM da Codajás

“É importante dizer que os beneficiados são oriundos de todas as zonas de Manaus, bem como do interior do Amazonas, vindos de Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Coari, Iranduba, Codajás, entre outros municípios. Nosso governador Wilson Lima determinou que cada vez mais trabalhemos para realizar entregas como esta”, declarou o secretário de saúde.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas realizou, nesta segunda-feira (27), a entrega de mais de 600 equipamentos para Pessoas com Deficiência, que são atendidas pelo Centro Especializado em Reabilitação Tipo IV, da Policlínica Codajás.

