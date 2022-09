Governo contrata empresa por R$ 1,1 milhão para reforma de Caic em Manaus

Manaus/AM - A empresa JLS Serviços de Construções e Administração de Obras Eireli foi contratada por R$ 1,1 milhão para realizar a reforma do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Alexandre Montoril, localizado no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus. O extrato de contrato firmado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), com a empresa está publicado no Diário Oficial do Estado.

O contrato tem duração de 240 dias corridos e foi assinado pelo valor total de R$ 1.102.741,08.

O Caic Alexandre Montoril está fechado desde abril de 2020, por conta da pandemia de Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) manteve a unidade fechada para realização de reforma devido a problemas estruturais na edificação do prédio, mas sem previsão para o início das obras desde então. Solicitamos mais informações sobre a reforma, como prazo para entrega e início das obras, mas não obtivemos respostas.