Governador marca com Guedes após redução do IPI que prejudica Zona Franca de Manaus

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, criticou a redução do IPI em 25% adotada pelo Governo Federal que prejudica a Zona Franca de Manaus.

Wilson informou que marcou uma reunião com o ministro Paulo Guedes para tentar achar uma solução que não afete as 100 mil famílias que dependem da ZFM.

Veja a nota do governo na íntegra:

"Entendo a necessidade que o Brasil tem de promover uma reforma tributária profunda. Porém, como governador do Amazonas, me causa grande preocupação a redução linear de 25% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que alcança os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.

Já marquei uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar pessoalmente do assunto. Estarei acompanhado do prefeito de Manaus, David Almeida, de representantes da indústria e dos demais segmentos econômicos do estado.

Em nome das cerca de 500 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus e das mais de cem mil pessoas que trabalham nas indústrias aqui instaladas e dependem desses postos de trabalho para sustentar suas famílias, vou lutar até o fim para que a medida, tão prejudicial ao povo do Amazonas, seja revogada pelo Governo Federal”.