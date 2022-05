Governador e prefeito vistoriam recuperação de ruas no Coroado, em Manaus

Manaus/AM - O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida vistoriaram nesta quinta-feira (12), o início da recuperação de mais de 40 ruas do bairro Coroado, zona leste. Os trabalhos fazem parte do programa “Asfalta Manaus”, que já contabiliza 500 ruas recapeadas, e até o final do programa, 10 mil ruas receberão novo pavimento.

Os trabalhos consistem na remoção da camada desgastada do pavimento para a implantação de um novo. A comerciante Eliude Santos, de 43 anos, disse que o benefício vai atender os moradores e donos de veículos que transitam pelo bairro.

Por parte do Governo do Amazonas, a parceria consiste no repasse de recursos para a Prefeitura de Manaus executar os serviços. Através do convênio Asfalta Manaus 1 o Estado repassou R$ 100 milhões do para o município. Já por meio do convênio Asfalta Manaus foram R$ 50 milhões repassados pelo Governo do Amazonas para a Prefeitura de Manaus.