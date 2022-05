Golpistas anunciam falso cadastro e venda de casas de programa de habitação em Manaus

De acordo com o vice-presidente, novos cadastros não estão sendo realizados no momento, devido a lista de espera do banco de dados. Pessoas mal intencionadas costumam fazer anúncios em sites de compra e venda na internet, oferecendo uma falsa venda de apartamentos do programa. Os imóveis financiados pela Caixa Econômica não podem ser vendidos, alugados ou negociados.

