Garis ateiam fogo e bloqueiam avenida de Manaus em protesto; vídeos

Manaus/AM - Um grupo de garis ateou fogo em pneus e fechou a avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste, na manhã desta terça-feira (16), em protesto pela falta de pagamento.

Garis ateiam fogo em pneus em protesto por falta de pagamento em Manaus pic.twitter.com/rdevO0ZXFA — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 16, 2022

Os garis eram contratados da empresa Mamute, que prestava serviço para a Prefeitura de Manaus, mas estão há mais de um mês sem receber os dias trabalhados antes de serem desligados do trabalho.

Os profissionais da limpeza pública alegaram ainda que já se reuniram com o Ministério Público do Trabalho para negociar os salários não pagos, mas ainda não tiveram posicionamento da empresa.

Polícia e Bombeiros são acionados para protesto de grupo de garis em Manaus pic.twitter.com/KErnNNycw8 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 16, 2022

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas. A Polícia Militar também acompanhou a manifestação e liberou uma das faixas da avenida que foi bloqueada no sentido Centro/bairro.

A Prefeitura de Manaus informou em nota que pagou pelos serviços à Mamute e que o pagamento dos profissionais é de responsabilidade exclusiva da empresa. Confira a nota da íntegra:

“A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), esclarece que os repasses financeiros para a empresa Mamute Conservação, Construção e Pavimentação Ltda., antiga prestadora de serviços de limpeza e manutenção de vias e espaços públicos da capital, estão em dia e que o pagamento dos profissionais é de responsabilidade exclusiva da empresa.

A Semulsp ressalta que não há mais nenhuma pendência com a Mamute e que, inclusive, a empresa se comprometeu, em audiência pública no Ministério Público do Trabalho, a pagar todas as verbas indenizatórias e que desconhece o motivo de ainda não ter feito o pagamento dos funcionários.

A Semulsp reconhece a relevância dos serviços prestados pelos trabalhadores terceirizados e coloca-se à disposição da comunidade para eventuais esclarecimentos”, informaram.