Garçom e mais: Confira vagas ofertadas pelo Sine Amazonas nesta quinta

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 12 vagas de emprego para esta quinta-feira (12). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência.

OBS: Ter experiência na função, bom relacionamento interpessoal, habilidades para trabalhar em equipe e boa comunicação; currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência.

OBS: Ter experiência na função, vivência no preparo de massas, bom relacionamento interpessoal, habilidades para trabalhar em equipe e boa comunicação; currículo atualizado.

02 VAGAS: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência.

OBS: Ter experiência na função, vivência no preparo de massas, bom relacionamento interpessoal, habilidades para trabalhar em equipe e boa comunicação; currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTOBOY

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência.

OBS: Ter experiência na função, possuir habilitação categoria A e moto própria com documentação regularizada, disponibilidade de horário, habilidades para trabalhar em equipe e boa comunicação; currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMPRAS

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando (Administração, Logística, Ciências Contábeis ou áreas afins)

Com experiência.

OBS: Ter domínio pacote Microsoft Office, vivência em rotinas administrativas voltadas para compras, bom relacionamento interpessoal e boa comunicação; currículo atualizado.

04 VAGAS: TÉCNICO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio completo (Técnico em Mecânica)

Com experiência.

OBS: Ter experiência na função, possuir curso técnico em Mecânica, disponibilidade de horário, habilidades para trabalhar em equipe e boa comunicação; currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência.

OBS: Ter experiência na função, bom domínio em informática; possuir vivência em rotinas financeiras: recebimentos, pagamentos, fluxo de caixa, entre outros; habilidades para trabalhar em equipe e boa comunicação; currículo atualizado.

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.