Ganhadores da 'Nota Premiada' recebem mais de R$ 110 mil em prêmios

Manaus/AM - Os ganhadores do sorteio 2021-10 da campanha Nota Premiada Manaus receberam seus cheques simbólicos nesta segunda-feira (18). Neste sorteio, o décimo realizado pela Prefeitura de Manaus, foram distribuídos 27 prêmios a cidadãos e instituições sociais, que somaram R$ 112 mil.

Dessa vez a entrega das premiações ocorreu no Lar Francisco de Assis, que presta assistência à crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social do bairro de Santa Etelvina, zona Norte. O Lar foi indicado ao prêmio social de R$ 8 mil pela ganhadora da premiação principal de R$ 20 mil, a funcionária pública, Luana Amorim.

Os cheques foram entregues aos ganhadores pelo diretor de Arrecadação da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armando Simões, que ressaltou a importância do cidadão exigir a sua Nota Fiscal de Serviço. “Além de ser a comprovação e garantia para os serviços prestados, o documento fiscal assegura que os recursos públicos sejam recolhidos e investidos pela prefeitura nas demandas da sociedade”, pontuou.

A lista completa com os nomes contemplados neste sorteio, assim como as instituições por eles indicadas, pode ser conferida no site oficial da campanha Nota Premiada Manaus (http://notapremiada.manaus.am.gov.br).

Para participar, o cidadão deverá se inscrever no site da campanha e exigir sempre suas Notas Fiscais de Serviços registradas com o CPF. A programação com as próximas datas dos sorteios também está disponível no site da Nota Premiada Manaus.