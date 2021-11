FVS realiza ação para combater dengue, malária, zika e chikungunya em penitenciárias de Manaus

Manaus/AM - Equipes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RC) realizaram, de segunda-feira (22) até esta sexta-feira (26), ação para combater a ocorrência de casos de malária, transmitida pelo mosquito Anopheles, e de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya).

As ações incluem aplicação de inseticidas para controle da população dos dois tipos de mosquitos, identificação de focos de criadouros e orientação de educação em saúde destinada aos internos das unidades prisionais sobre a importância de manter os espaços livres de focos dos vetores transmissores.

O controle foi realizado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), nas duas unidades do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), no Centro de Detenção Feminino (CDF), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e na sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Cenário epidemiológico – Entre janeiro e outubro de 2021, o Amazonas registrou 13.581 casos de dengue, 187 de zika e 104 de chikungunya. No mesmo período do ano anterior, foram registrados 8.865 casos de dengue, 41 casos de zika vírus e 106 de chikungunya.

Municípios – As localidades que mais registraram casos de dengue neste ano foram: Manaus (5.564), Tefé (1.152), Envira (675), Iranduba (643) e Manicoré (551).

Tratando-se de zika vírus, os municípios com mais notificações foram: Manaus (124), Tefé (25), Beruri (5), Novo Airão (4) e Presidente Figueiredo (3). Os maiores números de casos de chikungunya foram registrados em: Manaus (162), Tefé (47), Novo Airão (24), Parintins (22) e Beruri (10).

Ações – Além do Programa de Brigadas, a FVS-RCP também realiza outras ações de combate ao Aedes aegypti, como viagens aos municípios do interior para realização de borrifação com inseticidas e capacitações para técnicos para atuação nas ações municipais.