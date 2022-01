FVS orienta que apenas pessoas com sintomas devem fazer teste rápido de Covid em Manaus

Manaus/AM - Apenas pessoas que estejam apresentando sintomas de Covid-19 devem procurar os centros de testagem em Manaus, é o que orienta a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). De acordo com a nota, os critérios de priorização do uso de testes recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) são: todos os casos que exigem hospitalização devido a sintomas respiratórios; indivíduos com sintomas respiratórios em qualquer nível de assistência; para transferências inter-hospitalares, como triagem/preparo para procedimentos cirúrgicos e pacientes que precisam ser hospitalizados por outros motivos, como como triagem para detecção de Covid-19 e isolamento/segregação no ambiente hospitalar. Ainda segundo recomendações da OMS, indivíduos assintomáticos não devem procurar os centros de testagem, mesmo que tenham tido contato com pessoas que testaram positivo. Neste caso, os contatos assintomáticos poderão ser testados apenas em casos de investigação/contenção de surtos em ambientes hospitalares. A secretária executiva de Atenção Especializada da Capital da SES-AM, Adriana Elias, reforça que os testes rápidos são direcionados à triagem de pacientes com Covid-19. “Com o teste, é feita a orientação de forma rápida sobre a decisão clínica para o adequado manejo e isolamento dos casos positivos. Por isso, a importância de serem testados os casos sintomáticos respiratórios e os pacientes que deverão ser internados por causas clínicas ou cirúrgicas”, explicou a secretária.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.