FVS monitora ações de equipes de saúde em clínicas renais de Manaus

Manaus/AM - Para acompanhar as ações de controle de infecções em clínicas para pacientes renais, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), monitora, nesta terça-feira (21), a atuação nessas unidades a partir das Comissões de Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CCIH).

A reunião é realizada pela Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss), com as CCIHs de clínicas renais de Manaus, para também apresentar a Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em Serviços de Diálise.

O documento objetiva disponibilizar orientações aos serviços de diálise, facilitando não apenas o preenchimento do formulário eletrônico da avaliação das práticas de segurança do paciente, mas também para alinhar um aprimoramento da gestão do risco sanitário e monitoramento destas práticas.

“O monitoramento dessas ações ocorre frequentemente, mas é nessas reuniões periódicas que são alinhadas as atuações, a partir de suporte técnico, visando sempre a prevenção e o controle de infecções. Tudo isso se reflete na promoção à saúde do paciente que, neste caso, é o de clínica renal”, destaca Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Segundo a coordenadora do Ceciss da FVS-RCP, Evelyn Campelo, a reunião ocorre a cada dois meses. “As comissões dessas unidades precisam monitorar os indicadores de controle de infecção e segurança do paciente. Desde 2018, mantemos o monitoramento frequente das clínicas renais, fazendo reuniões periódicas e orientações técnicas para reduzir os riscos de infecção nessas unidades”, ressalta Evelyn.

Práticas de segurança

A Avaliação das Práticas de Segurança do Paciente em Serviços de Diálise enfatiza a gestão de riscos, o aprimoramento da qualidade e a aplicação das boas práticas em serviços de saúde, consistindo em uma estratégia crucial para a promoção da cultura da segurança do paciente.

Trata-se de uma avaliação de aplicação anual, coordenada nacionalmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, localmente, pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) nos estados, Distrito Federal e municípios.