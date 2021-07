FVS-AM recebe nome da epidemiologista Rosemary Costa Pinto, vítima da covid

Com a aprovação da Lei estadual 5.501/2021, o órgão passa a chamar-se Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). A mudança é uma homenagem à epidemiologista, que era carinhosamente chamada de Drª Rose, e que morreu em 22 de janeiro de 2021, aos 61 anos, por complicações decorrentes da Covid-19.

Manaus/AM - Uma cerimônia, nesta terça-feira (6), marcou alteração no nome da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas que, agora, recebeu o nome da epidemiologista Rosemary Costa Pinto, ex-presidente do órgão que dedicou a própria vida ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas.

