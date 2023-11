Fundação Dr. Thomas abre concurso com salários de até R$ 5,2 mil em Manaus

Manaus/AM - A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas abre nesta segunda-feira (13) as inscrições para concurso público que oferta 25 vagas para cargps de níveis médio e superior, com salários que variam entre R$ 2,7 mil e R$ 5,2 mil.

As inscrições para o concurso começam nesta segunda-feira e seguem até o dia 13 de dezembro. O edital está disponível na edição extra do Diário Oficial do Município (DOM).

Os cargos de nível superior são para: analistas municipais em rede de computadores; assistentes sociais; orientação artística; orientação musical; orientação cultural e orientação desportiva.

Para nível médio, as vagas são para: técnicos em Segurança do Trabalho e área Administrativa.

A empresa Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) prestará os serviços de planejamento, organização e realização do concurso público para provimento dos cargos para o quadro de servidores efetivos da FDT.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas no portal do Ibade.