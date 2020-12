Fundação Cecon lança edital de cooperação técnica para estágio acadêmico

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) lança, nesta terça-feira (1º), Edital de Chamamento Público nº 01/2020 voltado às Instituições Privadas de Ensino Superior (IES) e/ou Técnico (IET) para cooperação técnica. As IES interessadas têm até o dia 15 de janeiro de 2021 para envio dos documentos.

A cooperação técnica visa proporcionar aos estudantes das IES e/ou IET parceiros estágio curricular obrigatório não remunerado, atividades de ensino e pesquisa na graduação e pós-graduação. O edital segue as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conforme a Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio curricular obrigatório.

Os documentos exigidos (item 5) pelo Edital de Chamamento deverão ser entregues em envelope lacrado no setor de Protocolo, no 2º andar, da unidade hospitalar, localizada na rua Francisco Orellana, 215, bairro Planalto. O envelope deve ser endereçado aos cuidados da Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP). Para atendimento externo, o setor de Protocolo funciona de 8h as 14h.

Parcerias

Segundo o coordenador do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP), Diego Carvalho, anualmente, cerca de 600 alunos realizam estágio acadêmico não remunerado na unidade hospitalar, oriundos de 14 instituições públicas e privadas parceiras.

Análise

As propostas entregues serão avaliadas por uma Comissão Técnica, que utilizará como critérios de seleção as exigências estabelecidas no item 5 do Edital de Chamamento.

Resultado

O resultado será publicado no site da Fundação Cecon no prazo de 15 dias úteis, após a data de encerramento das inscrições. Após as análises, as Instituições serão declaradas aptas ou não aptas para a celebração de Termo de Cooperação Técnica.

Recurso

As instituições declaradas não aptas poderão interpor recurso, no prazo de cinco dias úteis, após a publicação do resultado das análises.