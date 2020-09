Fundação abre 368 vagas gratuitas para ensino médio-técnico em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Matias Machline vai abrir inscrições para Processo Seletivo com 368 novas vagas para o Ensino Médio-Técnico, nos cursos de Informática, Eletrônica e Mecatrônica, o projeto social tem como foco atender alunos das escolas públicas de Manaus. O período de inscrições inicia na próxima quinta-feira (1) e seguirá até o dia 2 de novembro.

Para participar do Processo Seletivo, o candidato deve estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental e ter menos de 17 anos. As inscrições devem ser realizadas no próprio site da Fundação, com um valor simbólico de R$ 25,00. O edital completo do processo seletivo estará disponível no mesmo site a partir de 1 de outubro, www.fundacaomatiasmachline.org.br.

O Processo Seletivo é dividido em duas fases. A primeira é a aplicação da prova teórica, que deve ser realizada no dia 22 de novembro, e a segunda fase é de análise documental com estudantes aprovados na 1ª etapa. Para candidatos que não têm acesso à Internet, a FMM disponibiliza computadores na sede do projeto a partir do dia 1 de outubro, localizada na Av. Mário Andreazza, 916 Distrito Industrial de Manaus.