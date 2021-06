Funcionários suspeitos de roubar 268 equipamentos da Semsa são indiciados

Manaus/AM - Andrew Robson Neves Mendonça, 38; e Carlos Antônio Pereira de Souza, 58, foram indiciados na manhã desta quarta-feira (30),pelo crime de peculato. A dupla está sendo investigada por subtrair 268 itens pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Entre os objetos subtraídos estão condicionadores de ar, aparelhos esfigmomanômetros, estetoscópios, televisores, bebedouros, cadeiras e materiais odontológicos, de manutenção, limpeza e de escritório.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), os indivíduos são servidores da Semsa e atuaram em conjunto na prática do crime de peculato. Segundo a autoridade policial, durante as investigações, foi possível identificar os servidores por meio do circuito interno de câmeras de segurança do local, onde os mesmos foram filmados no momento em que estavam praticando o crime.

Após a identificação dos autores, foi solicitada à Justiça o mandado de busca a apreensão para o endereço deles, e a ordem judicial foi expedida no dia 23 de junho, pela juíza Careen Aguiar Fernandes, da Central de Inquéritos.

Procedimentos – Andrew e Carlos foram indiciados por peculato e permanecerão à disposição da Justiça.