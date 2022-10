Funcionários passam mal após incêndio no Pátio Gourmet em Manaus

Manaus/AM - Funcionários passaram mal durante o incêndio no Pátio Gourmet, neste sábado (22), na Avenida Via Láctea, no bairro Aleixo, na zona sul de Manaus.

Funcionários inalaram fumaça em princípio de incêndio no Pátio Gourmet em Manaus pic.twitter.com/hUR2ud5C60 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 22, 2022

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo menos 7 trabalhadores inalaram fumaça e precisaram de atendimento no local. Não há informações de pessoas feridas.

Moradores filmaram o momento em que uma nuvem de fumaça sai de dentro do Pátio Gourmet. O princípio de incêndio teria acontecido no restaurante MariMari, que fica dentro do espaço.

De acordo com informações do supermercado, o princípio de incêndio foi controlado com a ajuda da brigada de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). "Estamos trabalhando para restabelecer o funcionamento normal da loja. Contamos com a compreensão de todos", disse em nota.