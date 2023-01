Funcionário de oficina morre em acidente após sair escondido com carro de cantor em Manaus

Desgovernada, a Pajero colidiu e arrancou várias placas de direção no caminho, até se chocar com a pilastra da passarela.

De acordo com as informações colhidas pela polícia, o jovem conduzia o carro em alta velocidade e acabou perdendo o controle da direção.

Manaus/AM – Um homem de 27 anos, morreu após um carro colidir com a coluna de uma passarela na av. Torquato Tapajós, no bairro Flores, na zona centro-sul, na madrugada desta terça-feira (27). A vítima era funcionária de uma oficina e estava passeando, sem autorização, com a Pajero de um cliente.

