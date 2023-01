FUnATI abre matrículas gratuitas para 2 mil vagas em oficinas em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), abre matrículas gratuitas para 2 mil vagas em oficinas de extensão para o público a partir de 50 anos de idade. As inscrições iniciam na segunda-feira (23), a partir das 7h, exclusivamente de forma on-line, no site da fundação (https://inscricao.funati.am.gov.br).

O início das aulas será a partir do dia 1º de fevereiro.Para a inscrição, serão necessários dados básicos de identificação: nome completo, RG, CPF, data de nascimento, e-mail (pode ser de terceiros), número de telefone e outro número para recado. Será permitido a matrícula individual em duas oficinas, somente em atividades com horários e dias alternados.



Oficinas oferecidas



Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova): pilates, exercitando o equilíbrio, treino funcional, dança, fisioterapia preventiva, academia, hidroginástica e relaxamento progressivo.



Centro Estadual de Convivência do Idoso (Aparecida): artesanato em evidência, dança livre, dança de salão, espanhol básico, exercitando a memória, ginástica laboral e pilates.

Sede da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI, no Santo Antônio): mãos fazendo artes, costura criativa, arte com pérola, macramê com arte, arte em tecido, corte costura, recicle e crie, caminhada orientada e alongamento, dança livre, violão básico, musicoterapia, equilíbrio corporal, fotografia digital, exercitando a memória com arte, terapia comunitária, exercitando a memória, espanhol básico, inglês básico, massoterapia: dicas de automassagem, fisioterapia preventiva, pilates, tai chi chuan, natação, treino funcional e hidropilates.