Frentista relata acidente após carreta invadir posto de combustível em Manaus

A Polícia Militar informou que ninguém ficou ferido porque a estrutura não desabou, e ainda reforçaram que será feita uma perícia para apurar se a altura do posto está abaixo do que é recomendado para veículos pesados.

“Quando a estrutura arriou, não teve barulho nenhum e fiquei sem reação. Eu estava abastecendo (um carro) no momento do acidente, então deixei a bomba e saí de perto. Depois eu voltei para destravá-la porque ainda estava saindo gasolina. Por sorte, só teve prejuízo material porque a gente saiu sem um arranhão”, narrou.

A funcionária contou que carreta usou o espaço do posto para fazer um retorno, mas o baú do veículo era muito alto e acabou arrastando a estrutura do posto.

Manaus/AM - A frentista Bia Marinho relatou que estava abastecendo um carro quando uma carreta invadiu e destruiu a estrutura de um posto de combustíveis, nesta segunda-feira (2), na esquina da avenida Tefé com a rua Delfim de Souza no bairro Raiz, Zona Sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.