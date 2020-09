Frei morre de Covid-19 em Manaus e prefeito lamenta

Manaus/AM - O frei Salvador Moreira Nascimento, de 53 anos, morreu na última sexta-feira (25), vítima da Covid-19. O prefeito Arthur Virgílio Neto lamentou a perda. Frei Salvador, como era conhecido, integrava a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e atualmente era vigário paroquial na Paróquia de São Sebastião, no Centro.

“O frei Salvador era a representação do nosso povo, da nossa cultura indígena. Hospitaleiro, cordial, querido e atencioso com todos. Presto homenagem ao frei, sua família e amigos. Ele cumpriu sua missão sacerdotal com dignidade”, lamentou o prefeito. "Infelizmente, esse vírus ainda aflige a todos e, por isso, reforço aqui o alerta sobre a importância de nos mantermos vigilantes, obedecendo às medidas de prevenção", completou Arthur.