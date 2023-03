Forte chuva deixa avenida André Araújo alagada, em Manaus; vídeo

Os carros na rua José Romão se arriscaram passando pela via alagada. Até o momento não há ocorrências graves registradas, como aconteceu no sábado (25), onde diversas famílias tiveram suas casas e objetos destruídos pela chuva.

A avenida André Araújo, próximo a Cidade da Criança, ficou alagada no sentido centro/bairro e chegou a bloquear o trânsito no local.

