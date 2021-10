Foragido da polícia é preso ao sair para dar rolé com carro roubado em Manaus

No momento da abordagem, o suspeito estava próximo ao carro, com a chave do veículo.O carro já estava com placa clonada de outro veículo (PHF-7C14).

A equipe começou as buscas e conseguiu localizar o carro na rua Atroaris, no bairro Cidade Nova.

O jovem era foragido da polícia e já tinha clonado a placa do veículo quando foi pego. De acorcom a polícia, por volta de 20h10, PMs foram abordados por uma vítima, informando que seu veículo Chevrolet Onix, placas PHD-6554, havia sido roubado, e teria sido visto na rua São Vicente de Paula, no bairro Colônia Terra Nova.

Manaus/AM - Um homem de 22 anos, foi preso neste sábado (30), ao ser flagrado com um carro roubado no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

