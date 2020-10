'Flanelinhas' de Manaus pedem inclusão no sistema Zona Azul

Manaus/AM - Candidato a vice de Amazonino Mendes na eleição para a Prefeitura de Manaus, o deputado estadual Wilker Barreto (PODEMOS) conversou, na manhã desta terça-feira (13/10), com associados da Cooperativa de Trabalho dos Zeladores de Veículos do Estado do Amazonas (Cooprezavam). Durante a reunião, os trabalhadores pediram apoio e a valorização da profissão.



De acordo com os autônomos, a forma de cobrança das taxas de estacionamento nas principais zonas da cidade, elaborada pela Prefeitura, deixou muitos trabalhadores desempregados, desde a sua criação, em 2010. O presidente da Cooprezavam, Francisco Pinheiro, afirmou que o principal apelo da categoria é o aproveitamento da mão de obra por parte da Prefeitura.



“A nossa principal reivindicação é para sermos aproveitados. A Prefeitura não inseriu a gente para trabalhar no Zona Azul. Somos 1.602 trabalhadores espalhados por toda a cidade e que necessitamos do nosso trabalho. Queremos ser vistos e úteis. Sequer fomos inseridos para trabalhar no Zona Azul”, afirmou o presidente da Cooprezavam.



Wilker Barreto disse que, caso seja eleito, junto com Amazonino, irá dialogar com a categoria e propor alternativas para que possam garantir o sustento de suas famílias.



“A nossa gestão será sensível à classe. Precisamos sentar novamente e rediscutir o que foi combinado e, infelizmente, não foi cumprido”, ponderou. “O correto é que os trabalhadores sejam absorvidos para trabalhar no Projeto Zona Azul, principalmente aqueles com idade avançada. Se o emprego não tá fácil nem para os jovens, imagina para os que estão com 30 anos de labuta”, ressaltou.