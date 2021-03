Fisioterapia respiratória pós Covid-19 é tema de live do Senac AM

A abordagem da live do Talk Senac será de caráter mais informativo sobre as formas mais eficazes de tratamento e recuperação da Covid-19. É importante ressaltar que o tema abordado bem como todo e qualquer tipo de tratamento relacionado à doença deve ser acompanhado por um profissional da saúde, que indicará a melhor forma de aplicação.

Manaus/AM - O Talk Senac realiza nesta sexta-feira (12), no Instagram do Senac Amazonas às 16h, um bate-papo virtual com o tema “Fisioterapia Respiratória pós Covid-19” conduzido pela fisioterapeuta Alana Pinheiro. Os interessados em adquirir certificado de participação devem se inscrever no https://bit.ly/TalkSenac12Mar. A participação é gratuita.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.