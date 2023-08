Fiscalização é intensificada para coibir estacionamentos irregulares no Centro de Manaus

Manaus/AM - As ações de fiscalização foram intensificadas, nesta quarta-feira (16), para combater os estacionamentos irregulares, no Centro, na zona Sul de Manaus. Uma das medidas foi para garantir que os corredores de ônibus estejam sempre desobstruídos, permitindo uma circulação com fluidez e eficiente dos coletivos.

Durante a ação, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade (IMMU) estiveram presentes nas principais vias do Centro, orientando motoristas e aplicando as devidas penalidades àqueles que infringissem as normas de trânsito. Dois veículos foram removidos ao parqueamento, no bairro Parque das Laranjeiras, por estarem estacionados na calçada.

O diretor de Operação de Trânsito disse que a Prefeitura de Manaus reforça a importância de respeitar as leis de trânsito e os espaços destinados exclusivamente à circulação de ônibus. “Ações como essa demonstram o compromisso da gestão municipal em proporcionar um trânsito mais seguro e eficiente para todos os manauaras”, assegurou.