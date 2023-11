Fiscalização autua 20 motoristas por irregularidades em vagas especiais em Manaus

Durante a operação, os agentes do IMMU verificaram alguns veículos que não portavam o cartão de estacionamento para idosos e PcDs, que é obrigatório e deve estar visível no veículo para poder fazer o uso da vaga. Os motoristas autuados adquiriram multas e pontos na carteira de habilitação, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A ação ocorreu no shopping center da zona Oeste e em diversos pontos da área central, zona Sul da cidade. A fiscalização intensiva visa garantir que os direitos de idosos e PcDs sejam respeitados, além de conscientizar os motoristas sobre as penalidades para quem desrespeita a legislação.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.