Finados: Visitantes enfrentam longo congestionamento para chegar ao cemitério em Manaus

A Polícia Militar também conta com cerca de 50 agentes fazendo patrulhamento no cemitério e nas proximidades.

Nas intermediações do cemitério, 50 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão orientando motoristas que trafegam no local.

Cemitério Parque de Manaus, no Tarumã, lotado no Dia de Finados pic.twitter.com/0Euo0miYra

