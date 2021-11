Fim de ano vai ter pelo menos 1,2 mil contratações temporárias em Manaus, diz Fecomércio

Manaus/AM - A chegada do final do ano vai trazer novas oportunidades de trabalho e a expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM) é de que pelo menos 1,2 mil contratações temporárias aconteçam, especialmente em supermercados, onde 495 vagas devem ser criadas. Só Carrefour programa abrir 100 vagas em Manaus.

O presidente Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas(Fecomércio), Aderson Frota, manifestou expectativa positiva com a retomada do crescimento do comércio, setor ocupa a posição de maior empregador do Estado.

Mesmo reconhecendo as dificuldades impostas pelo período da pandemia e do aumento da inflação no país, Frota afirma ter expectativa de um fim de ano positivo, pois o Natal é uma das três melhores datas do calendário, além do Dia das Mães e Dia das Crianças.

Agora, prossegue ele, há sinalizações expansão do mercado de trabalho com isso haverá o aumento dessas contratações. “Estamos no processo de retomada e há possibilidade de geração de 1.261 postos, gerando renda e qualidade de vida e movimenta a economia como um todo”, afirmou.

Este ano, a previsão da CNC é a maior para as contratações temporárias em 8 anos em todo o país, com previsão de 94,2 mil contratos temporários com vagas.

Em relação ao mesmo período do ano passado existe uma previsão de aumento de 3,8% nas vendas natalinas.

Há também previsão de crescimento de 5,1% no salário médio ante mesma época do calendário anterior, e taxa de efetivação de 12,2% do total de vagas temporárias.

Até o final do ano, por exemplo, o Carrefour deve abrir 100 vagas em Manaus e algumas já estão ofertadas no site https://www.carrefour.com.br› trabalhe-conosco. Outras redes ainda não anunciaram contratações, mas há expectativa de que o façam a partir deste mês.