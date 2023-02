Filhotes de cachorro são abandonados por carro em Manaus e deputada denuncia; veja vídeo

Manaus/AM - A deputada Joana Darc (União), por meio de suas redes sociais, neste domingo (5), denunciou mais um caso de abandono de animais em Manaus, desta vez no bairro Novo Aleixo, na Zona Leste. No local, um veículo vermelho foi flagrado por câmeras de segurança com o condutor abandonando cinco filhotes de cachorro.

De acordo com a deputada, que divulgou o vídeo do abandono no Instagram, os cinco filhotes ainda estão na rua. Joana vai realizar o resgate, mas pede ajuda para conseguir um lar para os filhotes.

Sobre o condutor, a deputada disse que a placa do veículo já foi identificada e que só vai descansar ao conseguir responsabilizar o dono do carro.