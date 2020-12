Fiéis celebram o Dia da Padroeira do Amazonas sem procissão

Manaus/AM - A tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição celebrada nesta terça-feira (08), na Catedral de Manaus, acontecerá de forma diferenciada em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A programação segue de acordo com as normas dos órgãos de saúde para conter a proliferação do vírus.

Com o tema 'Mãe do cuidado e da esperança', a procissão não vai acontecer para evitar aglomeração e evitar riscos aos fiéis. Sendo assim, haverá uma programação com três missas, que serão realizadas pela manhã, nos horários de 07h, 09h e 12h.

De acordo com o Pároco da Catedral, Padre Hudson Ribeiro, a programação da manhã será aberta ao público e seguirá com as recomendações de higiene e capacidade reduzida.

Outra missa será realizada as 16h30, no entanto, será transmitida pela Rádio Rio Mar FM 103,5, Rádio Castanho FM 103,3 e na TV Encontro das Águas.

Nossa Senhora da Conceição é também Padroeira do Amazonas.