Festival Folclórico do Amazonas encerra neste domingo em Manaus

Manaus/AM- A 65ª edição do Festival Folclórico do Amazonas (FFA), encerra neste domingo (25), com participação do cantor George Japa, às 19h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na bola da Suframa, Distrito Industrial, Zona Sul.

O evento conta com espaço gastronômico, além de artesanato e outras atividades para o público. Após a apresentação do cantor George Japa, a disputa de danças inicia a partir das 19h30, com entrada gratuita. Ao todo, o festival contou com 95 apresentações de grupos folclóricos de todas as zonas da cidade.



O Festival Folclórico do Amazonas deste ano foi dividido em categorias: Mostra Folclórica, Bronze, Prata, Ouro e Bois Master A e B. Sob a responsabilidade da Prefeitura de Manaus estão as apresentações dos grupos da mostra Bronze e Prata, que tiveram início no dia 11, e movimentaram um público de mais de 100 mil pessoas, somando os dias de apresentações dos grupos, até o último sábado, dia 24.