Festival Folclórico do Amazonas bate recorde com quase 100 mil pessoas

Manaus/AM - O 64º Festival Folclórico do Amazonas bateu recorde de público com quase 100 mil pessoas prestigiando as apresentações de mais de 70 grupos folclóricos durante os primeiros 12 dias, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), localizado no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. O último dia de evento aconteceu nesta quinta-feira (23).

Encerrando o festival, apresentaram-se nesta quinta-feira as tradicionais quadrilhas Meu Reino na Roça, Império na Folia, Junina Gaviões na Roça, e as quadrilhas Amor de São João, Os Afobados na Roça e Flor de Liz.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, a presença recorde de público confirma a aprovação do retorno do festival ao “tabladão da Suframa”, conhecido tradicionalmente como palco sagrado do folclore, e que é fruto do trabalho de resgate cultural e histórico que vem sendo realizado desde 2021.

“Vimos aqui, nestas 12 noites de festival, a paixão que move aqueles que se apresentam, representando sua comunidade e contando nossa história por meio das músicas, encenações, figurinos e danças. O público recorde nesta edição representa a aprovação do nosso trabalho e dos ajustes feitos nesta edição, como: aumento de 20% no valor do fomento e retorno para o tabladão da Suframa. E claro, tudo isso só foi possível por conta da parceria com os grupos folclóricos”, avaliou Alonso.

Além das danças, o 64º Festival Folclórico do Amazonas contou, durante todos os dias do evento, com espaço kids, uma feira de artesanato gerenciada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e uma feira gastronômica comandada pelo Fundo de Promoção Social (FPS) do governo do Amazonas e pelo Fundo Manaus Solidária. No cardápio, além das comidas típicas, pratos gourmet e internacionais, foram comercializados com preços variando entre R$ 5 e R$ 35.

A apuração da nota dos jurados deverá acontecer no sábado, 1º/7, no auditório do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, localizado no bairro de Petrópolis, zona Sul, quando os vencedores serão conhecidos.