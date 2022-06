Festival Folclórico do Amazonas atrai mais de 10 mil pessoas durante feriado

Manaus/AM - Mais de 10 mil pessoas acompanharam, nesta quinta-feira (16), durante o feriado de Corpus Christi, as apresentações de grupos de danças nordestina e internacional, quadrilhas cômica e de duelo, na 64ª edição do Festival Folclórico do Amazonas, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), localizado na Bola da Suframa, no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

Além das atrações folclóricas, o festival conta com 30 barracas de comidas típicas e regionais, com preços que variam de R$ 5 a R$ 35, com uma feira de artesanato coordenada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com preços e modelos diversificados, e um espaço com brinquedos infláveis, pula-pula e barraca de tiro ao alvo para animar a criançada.

Ao todo, um público de mais de 10 mil pessoas prestigiou o quinto dia de festival. A iniciativa resgata a essência desta época do ano e mostra o empenho da Prefeitura de Manaus em preservar a cultura e os costumes desta região.

Os horários e a programação completa podem ser conferidos no portal da Manauscult, no endereço manauscult.manaus.am.gov.br.