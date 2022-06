Festa de Pentecostes provoca alterações no trânsito neste domingo em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar a avenida Pedro Teixeira a partir das 14h deste domingo (5), no trecho entre a alameda do Samba e a avenida Constantino Nery, na zona Centro-Sul, onde será realizada a festa de Pentecostes 2022, pela Arquidiocese de Manaus.

As vias no entorno do Centro de Convenções de Manaus, o "sambódromo", serão monitoradas por agentes de trânsito e fiscais de transportes do IMMU posicionados em pontos estratégicos para acompanhar as interdições, desvios e garantir segurança no trânsito e dos pedestres.

De acordo com o órgão, a avenida Pedro Teixeira será interditada em dois pontos, sendo um no trecho entre a alameda do Samba e avenida Constantino Nery, próximo à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), e outro no trecho entre a avenida Constantino Nery e avenida Djalma Batista, ambos os locais das 14h às 21h.

A rua Jornalista Flaviano Limongi, que fica entre a arena da Amazônia e o sambódromo, será fechada no trecho entre a avenida Lóris Cordovil até a avenida Pedro Teixeira, das 7h até as 21h.

As avenidas Belmiro Vianez, Lóris Cordovil e alameda do Samba ficarão interditadas para o estacionamento dos ônibus de transporte público coletivo.

A avenida Constantino Nery será desinterditada a partir das 19h ou início da dispersão dos fiéis nos dois sentidos, no trecho entre a avenida Darcy Vargas e Desembargador João Machado.