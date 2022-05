Festa de Pentecostes em Manaus tem data definida

Manaus/AM - A Festa de Pentecostes, também conhecida como a Festa do Espírito Santo, acontecerá em Manaus este ano no dia 5 de junho, no sambódromo, localizado na Pedro Teixeira, bairro do Dom Pedro.

Com o tema 'Espírito Santo, educa-nos no amor e na sabedoria', o evento aguarda católicos de todos os bairros da cidade, e dos municípios próximos. O dia é repleto de muita alegria, caravanas de paróquias e áreas missionárias já estão se organizando para o grande dia. O coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Manaus, Padre Geraldo Bendaham, destaca que esta é a primeira vez que Dom Leonardo vai participar deste momento que reúne mais de 50 mil pessoas.

Mais uma vez os Educadores Ambientais estarão cuidando da limpeza do local e evitando o maior número de resíduos possíveis. Pontos de coleta seletiva também poderão ser encontradas durante a festa. As folhas de cântico serão acessadas via Qr code.

Durante o Pentecostes os fiéis são convidados a doar um quilo de alimento não perecível que será recolhido pela Cáritas Arquidiocesana para ser dado aos mais necessitados. As camisas do Pentecostes 2022 estão sendo vendidas na Paulinas Livraria no valor de 30,00.

As paróquias e áreas missionárias, também são convidadas a realizar a Vigília de Pentecostes, informações pelos telefones 3212-9029 ou 99219-1762.