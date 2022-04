Festa de aniversário do Japiim muda trânsito na avenida Rodrigo Otávio em Manaus

Agentes de trânsito e fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão nas imediações do local, para orientar e tirar dúvidas dos motoristas e usuários de transporte público.

A alteração no trânsito também afetará os usuários de ônibus. Durante o período de interdição, as linhas 001, 457, 460, 542, 616 e 650, seguem normalmente até a avenida General Rodrigo Octávio, rua Domingos de llara, avenida Jorge Biváqua (Polivalente), rua Diogo Velasques, avenida Tefé e o itinerário normal.

Os motoristas que trafegam na General Rodrigo Otávio, durante a interdição, deverão seguir normalmente pela avenida, então virar à direita na rua Domingos de llara e à esquerda na avenida Jorge Biváqua (Polivalente), e a partir dela as opções são: entrar à esquerda na rua Oswaldo Alves para acessar novamente a avenida General Rodrigo Otávio em direção à área do Distrito Industrial; ou seguir pela avenida Jorge Biváqua (Polivalente) e converter à esquerda, mais à frente, na rua Diogo Velasquez, para acessar a avenida Tefé em direção ao bairro Cachoeirinha e ao centro da cidade.

Manaus/AM - Os motoristas devem ficar atentos a um desvio de trânsito na avenida General Rodrigo Octávio, no sentido bairro/Centro, nas imediações da feira do Japiim, zona Sul de Manaus, devido à festa de aniversário do bairro Japiim. A interdição inicia às 11h deste sábado (09) e segue até as 3h de segunda-feira (11).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.