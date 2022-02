Feriado de Carnaval é mantido em Manaus mesmo com proibição de festas e desfiles

Manaus/Am - Mesmo com a proibição dos desfiles e festas de rua, devido ao aumento do número de casos de Covid-19, a Prefeitura de Manaus manteve, diferentemente do que fez ano passado, o feriado e os pontos facultativos do Carnaval deste ano de 2022.

No ano passado, quando o Estado vivia a segunda onda de Covid-19, tanto o feriado quanto os pontos facultativos foram suspensos. Neste ano, os casos são provocados pela variante ômicron.

Apesar de mais transmissível, a média de mortes é inferior ao patamar registrado no mesmo período do ano passado. Ontem, dia 31 de janeiro, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde Dra Rosemary Pinto Costa (FVS-RCP), foram confirmados 14 óbitos pela Covid-19, sendo 8 ocorridos no domingo (30) e 6 óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, o que elevou para 13.950 o total de mortes no Estado.

A proibição das festas visa evitar sobrecarga no sistema de saúde.