Feiras da ADS entram em recesso neste domingo em Manaus

Nas feiras da ADS, além de hortifrutis, o cliente também pode adquirir outros tipos de produtos regionais como doces e balas, queijos, peixes, mel, pães artesanais, plantas e artesanato, comercializados direto pelos produtores. Atualmente, são realizadas 13 edições de feiras em Manaus. No interior, as feiras seguem um calendário especial.

As Feiras de Produtos Regionais realizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), em Manaus, entrarão em recesso a partir deste domingo (17), retornando suas atividades na primeira quinzena de janeiro de 2024. As últimas edições irão acontecer em seis pontos estratégicos da capital amazonense, entre sábado e domingo.

