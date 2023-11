Feira itinerante é entregue em Manaus com 60 novas bancas padronizadas

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), entregou as 60 novas bancas, com identidade visual renovada, da feira itinerante Prefeito 2, que funciona, tradicionalmente às quintas-feiras, no conjunto Campos Elíseos, zona Centro-Oeste. Às quartas-feiras, a estrutura atende o público na praça do conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Trata-se da primeira revitalização desde o início das atividades.

Os feirantes receberam as novas bancas cobertas, com estrutura em ferro desmontável, mais modernas e padronizadas. De acordo com o diretor do departamento de Feiras e Mercados da Semacc, Roberto Bezerra, a revitalização irá beneficiar todas as feiras itinerantes da capital.

A feira municipal itinerante Prefeito 2 surgiu em 1970. Atualmente, com 60 bancas, gera 110 empregos diretos e aproximadamente 3 mil indiretos, em atividade às quartas e quintas-feiras, no conjunto Eldorado e Centro Comercial Campos Elíseos, respectivamente.