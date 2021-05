Feira flutuante será entregue na madrugada desta quarta em Manaus

O titular da Semacc, Renato Júnior, chamou a atenção para o fato de que o projeto da feira flutuante é pioneiro no Brasil, o que demonstra o compromisso da Prefeitura de Manaus com a classe dos feirantes.

Manaus/am - A subida do Rio Negro tem afetado diariamente quem precisa trabalhar no Centro de Manaus. Com a Feira Manaus Moderna alagada, cerca de 220 feirantes devem ser transferidos na madrugada desta quarta-feira (19) para uma feira flutuante.

