Feira do Pirarucu vai comercializar 4, 5 toneladas em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realiza mais uma Feira do Pirarucu para incentivar a venda do pirarucu de manejo oriundo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada nas proximidades do município de Fonte Boa. Nesta edição, estão disponíveis para o público quatro toneladas de peixe fresco. A feira começa na próxima quinta e sexta-feira, dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 8h às 15h, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10.

O atendimento será presencial, seguindo todos os protocolos de segurança, por meio de distribuição de senhas e por ordem de chegada. Os preços do pirarucu variam de acordo com a peça por quilo: o filé sai a R$ 25, a manta por R$ 18, a ventrecha a R$ 14 e a carcaça por R$ 6.



Segurança alimentar

O gerente do Programa Floresta em Pé da FAS, Edvaldo Côrrea, reforça que os peixes vendidos na feira são oriundos da RDS Mamirauá, que não está na faixa territorial de incidência dos casos de rabdomiólise no Amazonas. “Seguimos todos os protocolos de manuseio e armazenamento corretos do peixe manejado, desde a pesca até o transporte finalizando com a venda no local. Esperamos que o consumidor manauara venha e apoie essa iniciativa, onde poderá adquirir um pirarucu fresco e de qualidade, e ainda ajudar comunidades interioranas que vivem dessa atividade”, disse.